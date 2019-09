Polizei Dortmund

POL-DO: Junge Autofahrerin mit Auto überschlagen - Verletzt und hoher Sachschaden

Dortmund (ots)

Eine junge Dortmunderin hat sich in der Nacht zu Sonntag (1. September) mit ihrem Pkw auf der Ruhrwaldstraße in Fahrtrichtung Innenstadt überschlagen und verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Die Unfallursache ist noch unklar, auch ein technischer Defekt ist nicht auszuschließen. Nach Angaben der 22-jährigen Dortmunderin fuhr sie um kurz nach 2 Uhr von der A 45 auf die Ruhrwaldstraße auf. Kurz nach dem Auffahren fuhr der Fiat nach Angaben von Zeugen nach rechts und prallte gegen die Schutzplanke. Das Auto schleuderte zurück auf die Fahrbahn, überschlug sich und blieb schließlich auf den Rädern stehen.

Die Dortmunderin zog sich Verletzungen zu, war aber in der Lage, das Fahrzeugwrack selbständig zu verlassen. Ersthelfer und Rettungssanitäter kümmerten sich um die junge Frau. Zur Unfallursache befragt gab sie an, dass sie einen technischen Defekt vermute. Anschließend wurde sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sperrte die Fahrbahn in Richtung Innenstadt zur Unfallaufnahme. Nach Beendigung und Reinigung gute zwei Stunden später, gaben sie die Fahrbahn wieder frei. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 18.500 Euro. Das Autowrack stellten die Polizeibeamten sicher, um für die Unfallermittlungen auch dem Verdacht eines technischen Defekts nachgehen zu können.

