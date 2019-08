Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall in Lütgendortmund - Autofahrer verletzt

Dortmund (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (29.8.) gegen 21.30 Uhr auf der Provinzialstraße ist ein Autofahrer verletzt worden. Zudem entstand hoher Sachschaden.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 55-Jähriger aus Schwerte mit seinem Wagen auf der Provinzialstraße in Richtung Süden unterwegs. In Höhe der Auffahrt zur A 40 kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem entgegenkommenden Auto einer 32-Jährigen aus Hagen. Diese fuhr auf der Provinzialstraße in Richtung Norden und wollte an besagter Auffahrt nach links auf die Autobahn - Zeugenangaben zufolge bei Grünlicht.

Bei dem Unfall verletzte sich der 55-Jährige leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die 32-Jährige blieb unverletzt.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro.

