Polizei Dortmund

POL-DO: Motorradfahrer bei Unfall auf der Kaiserstraße in Dortmund schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1001

Bei einem Unfall auf der Kaiserstraße in Dortmund ist am Donnerstag (29.8.) ein 61-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Gegen 12.55 Uhr fuhr er mit seiner BMW auf der Kaiserstraße in Richtung Innenstadt. Nach ersten Erkenntnissen wollte eine entgegenkommende 40-jährige Autofahrerin zeitgleich nach links auf einen Supermarkt-Parkplatz abbiegen. Dabei überquerte sie die Spur des Motorradfahrers.

Beide konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und stießen zusammen. Der BMW-Fahrer stürzte und verletzte sich dabei schwer. Nach Erstversorgung durch einen Notarzt wurde er in eine Klinik eingeliefert. Die Audi-Fahrerin und ihr Kind blieben unverletzt.

Der Sachschaden liegt insgesamt bei geschätzt 6000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Kaiserstraße war in Richtung Innenstadt für rund eine Stunde gesperrt. Auch die Straßenbahn konnte nicht fahren.

