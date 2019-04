Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Schwerer Frontalunfall auf der Dortmunder Straße

Iserlohn (ots)

Auf der Dortmunder Straße, zwischen dem Kreisverkehr am Roten Haus und dem Ortsteil Gerlingsen, ereignet sich heute Mittag gegen 12:15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Aus bisher ungeklärten Gründen stießen zwei PKW frontal und ungebremst zusammen. Bei dem Unfall wurden ein 79 jähriger Mann und eine 78 Jahre alte Frau schwer verletzt. Bei den Verletzungen der Frau ist von Lebensgefahr auszugehen. Beide wurden an der Einsatzstelle vom Rettungsdienst erstversorgt und im Anschluss in Iserlohner Krankenhäuser transportiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Einsatzstelle, unterstützten bei der medizinischen Versorgung der Verletzten und streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Die Dortmunder Straße war im Bereich der Einsatzstelle bis um 14:00 Uhr für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt worden. Im Einsatz befanden sich ein Löschfahrzeug und ein Notarzteinsatzfahrzeug der Berufsfeuerwehr Iserlohn sowie zwei Rettungswagen der Feuerwehr Menden. Zur abschließenden Reinigung der Fahrbahn musste ein Fachunternehmen hinzugezogen werden.

