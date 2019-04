Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Schwerer Verkehrsunfall auf der Einsatzfahrt

Am heutigen Samstag wurde ein Rettungswagen (RTW) der Berufsfeuerwehr Iserlohn in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Das Fahrzeug befand sich gegen 18:30 Uhr auf einer Einsatzfahrt zu einem internistischen Notfall in Sümmern und kollidierte im Kreuzungsbereich der Sümmerner Straße / Landhauser Straße / Freilandstraße mit einem PKW. Bei dem Zusammenprall wurden die beiden Insassen des PKW sowie die beiden Besatzungsmitglieder des RTW unterschiedlich schwer verletzt. Die vier Unfallbeteiligten wurden vor Ort von zwei Notärzten behandelt und im Anschluss mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Iserlohn und Hagen transportiert. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sicherte die Einsatzstelle und streute ausgelaufene Betriebsmittel ab. Zur Schadenshöhe und zum genauen Unfallhergang können zurzeit keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat hierzu die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

