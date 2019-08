POL-DO: Weiterer Einsatz zum Schulbeginn 2019 - Einladung für Medienvertreter

Polizei Dortmund

Das neue Schuljahr hat gerade erst begonnen. Nachdem am Mittwoch (28.8.) für die "älteren" Schülerinnen und Schüler in NRW der Startschuss fiel, waren heute die I-Männchen an der Reihe. Die neuen jungen Verkehrsteilnehmer auf den Dortmunder und Lüner Straßen sind dabei auch für die Polizei ein Thema - etwa im Rahmen eines weiteren Einsatzes vor Ort.

So werden Beamtinnen und Beamte der Dortmunder Polizei am Freitag (30.8.) an der Reichshof-Grundschule Am Westheck 73, 44309 Dortmund, vor Ort sein. Ihren Fokus legen sie dort auf die Geschwindigkeit. Denn zu hohe Geschwindigkeit ist nicht nur eine der Hauptunfallursachen, sondern gerade in schutzwürdigen Bereichen wie etwa Schulen ein zentrales Thema. Selbst relativ geringe Überschreitungen, können schwere Folgen haben. "Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist das Limit - und selbst das kann zu schnell sein" formuliert daher den Leitsatz, unter dem der Einsatz steht. Ziel ist es, Eltern und weitere Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren und mit den Kindern deren eigenständige Teilnahme am Straßenverkehr zu entwickeln. Die Schülerinnen und Schüler werden dabei aktiv in die Gespräche mit den Verkehrsteilnehmern eingebunden.

Interessierte Medienvertreter sind herzlich eingeladen, diesen Termin ab 7.25 Uhr zu begleiten. Um telefonische Anmeldung über die bekannten Erreichbarkeiten der Pressestelle wird gebeten.

