Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alten Pkw entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck(pap) Ein 27-jähriger Mann aus der Einbecker Ortschaft Salzderhelden hat in der vergangenen Woche in Hameln einen älteren, schwarzen Pkw VW Polo gekauft, den er jetzt weiter verkaufen wollte. Der Wagen wurde am Montag, 27.052019, mittags, noch mit den Hamelner Kennzeichen, in der Alten Marktstraße in Salzderhelden abgestellt. Am Dienstag Mittag stellte der junge Mann dann fest, dass das Auto von unbekannten Tätern in der Nacht entwendet worden ist. Ermittlungen ergaben dann, dass der Polo, besetzt mit drei Personen, am 27.05.19, gegen 22.30 Uhr in Holzminden in einem Wohngebiet aufgefallen war. Der Wagen wurde dort abgestellt und die Insassen flohen. Das Auto, Wert noch ca. 300,- Euro, wurde sichergestellt. Die Ermittlungen laufen. Zeugen, die zu dem Diebstahl Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck.

