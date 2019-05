Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Krad

Bad Gandersheim (ots)

(Me),Kreiensen, Kreisstr. 627/Breslauer Stieg, Dienstag, 28.Mai 2019, gegen 14.45 Uhr.Eine 66-jährige Kreiensenerin befuhr die Kreisstr. 627 in Richtung Breslauer Stieg und wollte in diesen nach rechts einbiegen.Beim Abbiegen geriet die Kreiensenerin mit ihrem PKW-Skoda in den Gegenverkehr und ein entgegenkommender Kradfahrer aus Einbeck mußte ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Bei diesem Ausweichmanöver geriet der Kradfahrer auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und kam zu Fall. Kradfahrer blieb unverletzt und am Krad entstand lediglich leichter Sachschaden von 300.-Euro.

