POL-GI: Pressemeldungen vom 23.08.2019: Diebe auf der Pferdekoppel+++Hochwertiges Fahrzeug entwendet+++Traktorfahrer begeht zwei Unfallfluchten

Grünberg: Pferdehalfter entwendet

Auf drei Pferdehalfter hatten es Diebe zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag auf einer Wiese bei Göbelnrod abgesehen. Die Täter beschädigten zunächst offenbar ein Stahlseil und ein Weidezaungerät an der Wiese, die sich in der Verlängerung der Straße "Zu den Kronwiesen" befindet. Anschließend liefen die Unbekannten auf die Koppel, auf der sich fünf Pferde befanden. Die Täter zogen dann an drei der Tiere das Halfter aus und entwendeten diese. Wahrscheinlich flüchteten die Tiere danach durch den Bereich des beschädigten Zaunes. Glücklicherweise konnten sie durch Passanten eingefangen werden. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Fernwald: Hochwertiger PKW in Annerod gestohlen

Einen Daimler im Wert von mehreren Zehntausend Euro haben Unbekannte zwischen Donnerstagabend und Freitagfrüh im Asternweg in Annerod entwendet. Die Unbekannten hatten das Fahrzeug, an dem sich die Kennzeichen F-PF9922 befanden, offenbar gewaltsam geöffnet und weggefahren. Das weiße Auto des Typs E 220d stand am Gehweg. Die Kripo sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Auto aufgebrochen

Im Altenfeldsweg haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag einen VW Polo aufgebrochen. Die Diebe hatten aus dem Innenraum eine Geldbörse entwendet. Darin befanden sich Ausweise und Bargeld. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Wettenberg: Fahrraddiebstahl in Krofdorf-Gleiberg

Ein Mountainbike der Marke Trek wurde am Donnerstag, zwischen 14.00 und 19.00 Uhr, in der Straße Am Freibad in Krofdorf-Gleiberg entwendet. Die Unbekannten hatten offenbar ein Schloss beschädigt und schoben das schwarze Rad weg. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Rabiate Handydiebe

Ein iPhone XR im Wert von etwa 1.200 Euro wurde am Dienstag, zwischen 18.40 und 18.50 Uhr, in einem Elektrogeschäft in der Gottlieb-Daimler-Straße entwendet. Die Unbekannten hatten die Sicherung des Handys abgerissen. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Diebesduo unterwegs

In einem Discounter in der Gießener Bahnhofstraße waren am Donnerstagmorgen zwei Diebe unterwegs. Eine etwa 35 Jahre alte und südländisch aussehende Person hatte aus einer Tasche einer Kundin gegriffen und die Geldbörse entwendet. In ihrer Begleitung befand sich offenbar ein Komplize der die Kundin wahrscheinlich zuvor ablenkte und sich in der Nähe aufhielt. Die Frau soll ein schwarzes T-Shirt getragen haben. Ihr Begleiter soll eine auffällige Halskette getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Eine ungewöhnliche Traktorfahrt

Mit einer Festnahme und einer Blutentnahme bei einem 38 - Jährigen endete eine Kontrolle nach zwei Unfallfluchten am Dienstagmorgen bei Lützellinden. Zwei Polizeibeamte, die sich nach ihrem Nachtdienst auf dem Heimweg befanden, hatten den Mann nach den beiden Unfallfluchten angehalten. Zuvor hatten sie mitbekommen, dass der offenbar unter Drogen oder Medikamenteneinfluss stehende Fahrer eines Traktors eine Unfallflucht begangen hatte. Bei den Ermittlungen stellte es sich heraus, dass der 38 - Jährige gegen 06.50 Uhr auf der Kreisstraße 20 zwischen Großen-Linden und Lützellinden nach rechts abbiegen wollte. Dabei fuhr er aus bislang unbekannten Gründen geradeaus und prallte mit seinem Traktor gegen einen Schildermast. Keine viertel Stunde später beschädigte er in der Nähe eine Baustellenabsicherung. Offenbar wollte er danach flüchten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

