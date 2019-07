Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Wohnungseinbruch in Jüchen

Jüchen-Bedburdyck (ots)

Zwischen Mittwoch (17.07.), 15 Uhr und Donnerstag (18.07.), 19:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, die Haustür eines Einfamilienhauses in der Dechant-Königs-Straße aufzuhebeln. Dabei hatten sie jedoch keinen Erfolg. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei bietet regelmäßig Informationsveranstaltungen zum Thema Einbruchsschutz an. Am kommenden Montag (22.07.2019) ist die Beratungsstelle der Polizei an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr für Sie geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Sie können auch gerne die Möglichkeit der telefonischen Beratungen unter 02131 300-25518 für diesen Zeitraum nutzen.

