Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Gemeinsame Pressemeldung vom 2.08.2019: Linden: Durchsuchungen wegen des Anfangsverdachts der Untreue

Gießen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung

der Staatsanwaltschaft Gießen, Marburger Straße 2, 35390 Gießen, Pressesprecher: Staatsanwalt Thomas Hauburger, Tel. (0641) 934-3215, E-Mail: thomas.hauburger@sta-giessen.justiz.hessen.de

und des

Polizeipräsidiums Mittelhessen, Pressestelle, Ferniestraße 8, D-35394 Gießen Telefon: (0641) 7006 (0) - 2040 Fax: (0641) 7006 - 2041, E-Mail: poea-gi.ppmh@polizei.hessen.de Pressesprecher: Jörg Reinemer

Am heutigen Morgen wurden in Linden mehrere Dienst-, Wohn- und Geschäftsräume aufgrund richterlicher Anordnung durchsucht. Hieran beteiligt waren neben Vertretern der Staatsanwaltschaft insgesamt etwa 30 Polizeibeamte der Gießener Kriminalpolizei. Es wurden diverse Unterlagen sichergestellt, die nunmehr ausgewertet werden müssen.

Die Beschuldigten verhielten sich während den polizeilichen Maßnahmen äußerst kooperativ. Das wegen des Anfangsverdachts der Untreue geführte Ermittlungsverfahren richtet sich gegen den Bürgermeister der Stadt Linden, dem zur Last gelegt wird, in den vergangenen Jahren entgegen den Vorgaben des Hessischen Vergabe- und Tarifgesetzes Aufträge an den ebenfalls beschuldigten Geschäftsführer eines ortsansässigen Planungsbüros vergeben zu haben. Ob und ggfs. in welcher Höhe der Stadt Linden hierdurch ein finanzieller Schaden entstanden ist, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen, die vor wenigen Monaten aufgrund einer Mitteilung eines Vertreters des Akteneinsichtsausschusses eingeleitet worden sind.

Weitere Presseauskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

Staatsanwalt Thomas Hauburger, Pressesprecher

Jörg Reinemer, Pressesprecher

