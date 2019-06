Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Trickdiebstahl

Hückelhoven (ots)

Gegen 14.30 Uhr betraten am Samstag, 1. Juni, zwei unbekannte Männer ein Fahrradgeschäft an der Dr.-Ruben-Straße. Sie ließen sich ein Elektrofahrrad für einen angeblichen späteren Kauf zeigen und erklären. Einer der Männer verließ zwischendurch das Geschäft, um zu telefonieren. Kurz darauf ging auch der zweite Mann hinaus und entfernte sich. Da ihm dieses Verhalten seltsam erschien, sah der Mitarbeiter nach dem Rechten und musste feststellen, dass offenbar Bargeld fehlte. Die Täter waren beide männlich, sahen südosteuropäisch aus und waren zirka 180 Zentimeter groß. Einer der Männer war schlank und 30 bis 35 Jahre alt. Der andere hatte eine kräftige Statur und war zirka 40 bis 45 Jahre alt. Wer hat die Männer gesehen oder ihre Flucht beobachtet? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

