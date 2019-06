Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gaststätte aufgebrochen

Erkelenz (ots)

Eine Gaststätte an der Straße Markt war am 5. Juni (Mittwoch), zwischen 00.00 Uhr und 07.30 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher. Diese brachen zwei Türen auf, um in das Gebäude zu gelangen. Anschließend öffneten sie gewaltsam zwei Spielautomaten und stahlen Bargeld daraus.

