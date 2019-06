Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Verfolgungsfahrt gesucht

Heinsberg-Unterbruch (ots)

Am Donnerstag, 23. Mai, gegen 19.40 Uhr, bemerkten Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Straße Rohmen ein Motorrad, welches aus Richtung Wassenberg in Richtung Heinsberg fuhr und am Ortseingang Unterbruch nach links auf die Straße Rohmen abbog. Die Beamten gaben dem Fahrer deutliche Zeichen anzuhalten, um das Fahrzeug zu kontrollieren. Der Mann schien auch sein Zweirad anzuhalten, fuhr dann jedoch um den, auf der Fahrbahn stehenden Polizeibeamten herum und fuhr in Richtung Oberbruch davon. Die Polizisten folgten dem Fahrzeug mit ihrem Streifenwagen über verschiedene Straße im Bereich Unterbruch und Oberbruch. Auf der Landstraße 227 fuhr der Flüchtige in Richtung Dremmen und überholte dabei ein vorausfahrendes Fahrzeug. An einem Waldstück auf einem Wirtschaftsweg an der Straße Im Hofbruch standen mehrere ältere Männer und zeigten den Beamten die Fahrtrichtung des flüchtigen Motorradfahrers an. Als der Streifenwagen weiter in Richtung Im Hofbruch fuhr, kam den Beamten zudem ein Fahrradfahrer entgegen. Kurzzeitig verloren sie den Sichtkontakt zum Motorrad, konnten es im Gegenverkehr auf der Grebbener Straße aus Richtung Albrecht-Dürer-Straße kommend aber wieder entdecken. Es gelang den Polizisten, ein vor dem Zweirad fahrendes Fahrzeug anzuhalten, so dass auch der Flüchtige bremsen musst. Der Fahrer fuhr jedoch über den Gehweg und entkam in Richtung Sternhaus Oberbruch. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Es handelte sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein dunkelblaues Motorrad mit Halbverkleidung. Das Kennzeichen war so verbogen, dass nur die Ortskennung HS- abgelesen werden konnte. Der Fahrer war augenscheinlich klein und von normaler Statur. Er trug einen schwarzen Integralhelm mit klarem Visier, eine schwarze Motorrad Lederjacke mit weiß abgesetzter Schulterpartie und weißen Streifen an den Ärmeln sowie eine Jeanshose. Auf dem Rücken trug er einen blauen Rucksack. Zur Klärung des Hintergrundes für die Flucht bittet die Polizei die Zeugen der Verfolgungsfahrt, sich zu melden, ebenso wie Personen, die Angaben zur Identität des flüchtigen Motorradfahrers machen können. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

