Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Wegberg-Rath-Anhoven (ots)

Unbekannte Täter hebelten ein Fenster eines Wohnhauses an der Straße Rheinweg auf und drangen so ins Innere des Gebäudes ein. Dort durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen nach Diebesgut. Was sie entwendeten, wird noch ermittelt. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch (29. Mai), 19.30 Uhr und Mittwoch (5. Juni), 13.30 Uhr.

