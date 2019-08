Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 22.08.2019: Gießen: Auto wieder aufgefunden

Gießen (ots)

Nachdem am gestrigen Mittwochvormittag der Diebstahl eines schwarzen BMW in einem Parkhaus in einem Einkaufszentrum (Galerie Neustädter Tor) angezeigt wurde, konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Der Sicherheitsdienst des Parkhauses teilte noch am Mittwochnachmittag mit, dass das gesuchte Fahrzeug in dem Parkhaus stehen würde. Offenbar hatte der 92 - Jährige Fahrer seinen BMW am letzten Samstag irrtümlich an der falschen Stelle gesucht.

Siehe dazu auch Pressemeldung vom 21.08.2019 ( 3 er BMW entwendet).

Jörg Reinemer Pressesprecher

