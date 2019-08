Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 22.08.2019: Gießen: Illegale Poser und Tuner im Visier der Gießener Polizei

Gießen (ots)

Mit gezielten Kontrollen gingen Beamte der Gießener Polizei am Mittwoch, zwischen 16.00 und 20.00 Uhr, gegen illegale Poser und Tuner vor. Die Kontrollen wurden in der Gießener Westanlage durchgeführt. Dabei zeigte es sich, dass viele der kontrollierten Fahrzeuge Mängel aufzeigten. Bei einem Fahrzeug wurden Ermittlungen eingeleitet, da die Betriebserlaubnis aufgrund einer gravierenden Veränderung erloschen war.

16 Fahrzeuge, die offenbar zur Poser- und Tunerszene gehören, wurden durch die Beamten angehalten und kontrolliert. Bei einem sehr großen Teil der kontrollierten Fahrzeuge wurden Mängel festgestellt. Insgesamt mussten elf Mängelanzeigen den Fahrern ausgehändigt werden. Bei einem Mercedes stellte es sich heraus, dass das Fahrzeug gravierende Fehler an den Rädern hatte. Offenbar wurden daran verbotene Distanzscheiben angebracht. Es stellte sich heraus, dass dies zur Erlöschung der Betriebserlaubnis führte. Noch am Abend ließ der Fahrer in einer Werkstatt unter Aufsicht der Polizei die Scheiben ausbauen. Auf ihn kommt aber trotzdem ein Verfahren zu. Auch gegen den Halter des PKW wurde ein Verfahren eingeleitet.

Die zielgerichteten Kontrollen sollen intensiv fortgesetzt werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

