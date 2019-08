Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 21.08.2019: Gießen: Größerer Polizeieinsatz in der Carl-Franz-Straße

Gießen (ots)

Mehrere Streifenwagen, darunter auch Spezialkräfte, waren am frühen Morgen in der Carl-Franz-Straße in Gießen im Einsatz. Gegen 04.40 Uhr, konnte ein 62-Jähriger widerstandslos in seiner Wohnung festgenommen werden. Er wurde in eine Psychiatrie gebracht.

Erste Hinweise von Zeugen gingen gegen 22.45 Uhr (20.8.2019) bei der Polizei ein. Demnach hatte der 62-Jährige Drohungen geäußert. Es wurde bekannte, dass er vermutlich im Besitz brennbarer Flüssigkeit ist und diese offenbar in dem Mehrfamilienhaus einsetzen will. Mehrere Versuche den polizeibekannten Mann zur Aufgabe zu bewegen, verliefen ohne Erfolg.

Spezialkräfte nahmen ihn am frühen Morgen in der Wohnung widerstandslos fest. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten einen 5 - Liter - Kanister. Darin befand sich etwa 1,5 Liter einer bislang unbekannten Flüssigkeit.

Zuvor mussten alle Bewohner des Mehrfamilienhauses (sechs Mietparteien) das Haus verlassen. Sie konnten nach der Festnahme des Mannes wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die nun anstehenden Ermittlungen sollen u.a. weitere Erkenntnisse zur sichergestellten Flüssigkeit ergeben.

