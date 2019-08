Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 19.08.2019: Mit fast 1,5 Promille unterwegs+++Zeugenaufruf nach Stichverletzung in Gießen+++Auseinandersetzung beim Gießener Stadtfest eskaliert in Reiskirchen

Gießen

Gießen: Mit 1,48 Promille unterwegs

In der Rudolf-Diesel-Straße erwischten Sonntagfrüh (18. August) Polizisten einen 41-jährigen Mann aus dem Wetteraukreis mit mutmaßlichen 1,48 Promille im Straßenverkehr. Die Beamten kontrollierten den Autofahrer gegen 05.55 Uhr und bemerkten Alkoholgeruch. Der Alkohol-Test verlief positiv. Es folge die Mitnahme zur Wache, eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins sowie des Fahrzeugschlüssels. Der Fahrer muss sich wegen Trunkenheit am Steuer vor Gericht verantworten.

Gießen: Zeugenaufruf nach Stichverletzung

In der Krofdorfer Straße kam es Samstagfrüh gegen 07.00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Im Verlauf des Streits stach ein 21-Jähriger Gießener mit einem unbekannten Gegenstand gegen den Oberkörper eines 27-jährigen Mannes aus Gießen. Dass Opfer erlitt dabei Verletzungen und musste in die Notaufnahme. Es bestand bei ihm keine Lebensgefahr. Die ersten Ermittlungen führten schnell zur Festnahme des 21-jährigen Mannes. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Festgenommenen 1,81 Promille. Die Ermittler durchsuchten auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen seine Wohnung. Wegen fehlender Haftgründe entließen die Beamten den Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen. Die mit dem Fall befassten Ermittler suchen in dieser Sache dringend Zeugen: Wer hat die Auseinandersetzung in der Krofdorfer Straße beobachtet und kann Angaben zum Verlauf machen? Wer kann Angaben zu weiteren beteiligten Personen machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: 60-Jähriger nach Schlag leichtverletzt

Die Polizei sucht nach einer Körperverletzung von Samstagmittag (17. August) in der Bahnhofsstraße nach einem Mann. Der Unbekannte schlug gegen 14.22 Uhr beim Verlassen eines Hotels einem fast 80-jährigem Mann ins Gesicht und beschädigte dabei dessen Brille. Das Opfer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen. Beschreibung des Verdächtigen: Er ist etwa 1,85 Meter groß, hat eine kräftige Statur und kurze schwarze Haar mit "Geheimratsecken". Der Mann trug einen Dreitagebart, dunkle Bekleidung (schwarzer Langarmpullover) und sprach Englisch. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Exhibitionist belästigt Joggerin

Auf dem Martha-Mendel-Weg zwischen Trohe und Wieseck hat sich ein Unbekannter am Sonntag (18. August), gegen 14.45 Uhr, einer 53-jährigen Joggerin in schamverletzender Weise gezeigt. Der Mann hatte ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild, war etwa 50 Jahre alt mit schlanker Figur. Er trug einen hellen Bart, ein schwarzes T-Shirt, einen grau-roten Rucksack und ein Fahrradhelm. Der Unbekannte war mit einem schwarzgrünen Fahrrad unterwegs. Wem ist dieser Fahrradfahrer am Sonntag aufgefallen und kann Hinweise zu dessen Identität geben? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Klein-LKW aufgebrochen

Ein Unbekannter brach zwischen 17.30 Uhr am Donnerstag (15. August) und 06.30 Uhr am Freitag (16. August) einen in der Straße "Ursulum" in Wieseck geparkten Klein-LKW auf. Aus dem weißen Peugeot fehlen nun zwei Koffer mit Elektrogeräten im Wert von fast 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Unbekannte zerstören Bauzaunteile

Auf dem DLRG-Gelände im Uferweg beschädigten zwischen 22.00 Uhr am Freitag (16. August) und 08.00 Uhr am Samstag (17. August) Unbekannte zwei Bauzaunteile. Wem ist in der Nacht zu Samstag etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Plastik-Leergut gestohlen

Mit Plastik-Leergut flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch zwischen 23.00 Uhr am Freitag (16. August) und 08.00 Uhr am Samstag (17. August) in einen Container einer Tankstelle in der Licher Straße. Die Einbrecher kletterten auf das Dach des Containers und beschädigten eine Betonstahlmatte. Aus dem Containerraum stahlen sie die Plastiksäcke mit dem Leergut in Höhe von etwa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Reiskirchen: Bulls-Rad gestohlen

Aus einem Gartenhäuschen eines Grundstücks in der Raiffeisenstraße stahl zwischen 13.00 Uhr am Freitag (09. August) und 17.00 Uhr am Freitag (16. August) ein Unbekannter ein Mountainbike des Herstellers Bulls. Das rot-schwarze Bike hat einen Wert von fast 670 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Tageseinnahmen beim Stadtfest erbeutet

Ein Dieb erbeutete Sonntagfrüh (18. August) beim Stadtfest gegen 00.45 Uhr offenbar in einem unbeobachteten Moment die Tageseinnahmen einer Verkaufsbude im Seltersweg. Das Geld befand sich in einer hellbraunen Ledertasche. Die Zeugin beschrieb den Verdächtigen als osteuropäisch aussehend. Der Mann ist etwa 1,75 Meter groß, korpulent, sowie zwischen 30 und 40 Jahre alt. Er trug einen blauen Jogginganzug. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Reiskirchen: Auseinandersetzung beim Stadtfest eskaliert in Reiskirchen

Nach einem Streit auf dem Gießener Stadtfestes kam es Sonntagfrüh gegen 04.30 Uhr in Reiskirchen zu einem Übergriff auf einen 23-jährigen Reiskirchener. Ein 25-jähriger Pohlheimer war offenbar nach der Auseinandersetzung in Gießen dem Reiskirchener in Begleitung mit weiteren Männern gefolgt. Auf einem Parkplatz in der Siemensstraße kam es zu einem erneuten Aufeinandertreffen der Beteiligten. Dabei erlitt der 23-Jährige einen Faustschlag. Der Pohlheimer bedrohte ihn im weiteren Verlauf offenbar mit einer Pistole. Die Ermittlungen führten zu dem 25-jährigen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang noch nach den zwei Männern, die zusammen mit dem Verdächtigen in ein Auto stiegen und flüchteten. Der Fahrer hat eine große schlanke Statur, ist etwa 35 Jahre alt, trug einen Bart und ein Hemd. Seine Haare waren zu einem Zopf zusammengebunden. Der andere Mann ist etwa 1,58 Meter groß, hat eine kräftige Statur und trug einen Oberlippenbart ("Flaum"). Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Hungen: Vandalen beschädigen Haustür und Carport

Einen Schaden von rund 1.300 Euro richteten Vandalen am Sonntag (18. August) in der Straße "Am Wehrgraben" in Hungen an. Zwischen 01.00 Uhr und 10.00 Uhr beschädigten sie eine Haustür, einen Seiteneingang und ein Holzcarport. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Unfälle und Unfallfluchten

Laubach: Toyota beschädigt

Der an der Stoßstange beschädigte Toyota stand nur eine halbe Stunde auf dem Rewe-Parkplatz in der Philipp-Reis-Straße. Ein Unbekannter beschädigte offenbar bei einem Parkmanöver den geparkten Toyota und flüchtete anschließend. Die Unfallzeit war Freitag (16. August) zwischen 08.00 und 08.30 Uhr. Der Schaden wird auf etwa 900 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise unter 06401-9143-0 an die Polizeistation Grünberg.

Gießen: Unfallflucht auf Parkplatz in der Pistorstraße

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte Samstag (17. August) zwischen 11.45 und 12.30 Uhr einen auf dem OBI-Parkplatz der Pistorstraße geparkten BMW. Der Schaden an dem Stoßfänger des schwarzen X! wird auf über 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Buseck: Unfallflucht im Kiesacker Weg

Einen Schaden beklagt der Besitzer eines BMW nach einer Unfallflucht m Kiesacker Weg in Alten-Buseck. Der rote X3 stand dort zwischen 10.00 Uhr am Donnerstag (15. August) und 13.00 Uhr am Samstag (17. August). Die Polizei schätzt den Schaden an dem Kotflügel und dem Stoßfänger des Autos auf über 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: LKW touchiert beim Vorbeifahren Gebäude

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht von Donnerstagvormittag (15. August) nach einem gelben LKW mit VB-Kennzeichen. Der Unbekannte touchierte gegen 11.25 Uhr beim Vorbeifahren die Wand eines Gebäudes in der Marktstraße. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Der Schaden an der Atika wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Pohlheim: Blauer Fiesta beschädigt

Trotz Schaden von 3.000 Euro fuhr ein Unbekannter nach einem Unfall im Fasanenweg einfach davon. Der Verursacher beschädigte einen dort geparkten blauen Ford Fiesta und flüchtete anschließend. Die Unfallzeit war zwischen 19.00 Uhr am Montag (12. August) und 07.15 Uhr am Donnerstag (15. August). Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht in Klein-Linden

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 12.20 und 13.05 Uhr einen in der Bernhardtstraße in Klein-Linden abgestellten braunen VW Touran. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

