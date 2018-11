FW-Lohmar: Er half der Bevölkerung - nun braucht er Ihre Hilfe

Lohmar (ots) - Am Montag jährt sich der schwere Verkehrsunfall auf der BAB3, bei dem der Lohmarer Feuerwehrmann Christian F. während eines Feuerwehreinsatzes schwer verletzt wurde. In diesem Zusammenhang möchten wir Sie nun um Ihre Mithilfe bitten. Christian befindet sich derzeit noch zur stationären Behandlung in einer Rehaklinik. Seine Rehabilitation ist bisher gut verlaufen. Er kann bereits eigenständig, ohne Hilfsmittel, eine längere Strecke gehen. Auch seine motorischen Fähigkeiten verbessern sich tagtäglich in kleinen Schritten. Mittlerweile hatte Christian auch die Möglichkeit, zum Heimatbesuch an zwei Wochenenden nach Lohmar gebracht zu werden. Aufgrund dieser positven Entwicklung kann die stationäre Rehabilitation voraussichtlich im Laufe des 1. Quartals 2019 durch eine ambulante Form abgelöst werden. So sehr diese Aussichten sowohl Christian, als auch seine Familie und die Kameraden der Feuerwehr freuen, stellen sie jedoch gleichzeitig eine neue Herausforderung dar. Daher suchen seine Kameraden nun mit ihm nach einer passenden Wohnung, die ggf. ab April 2019 verfügbar wäre. Ein früherer oder etwas späterer Übernahmetermin ist auch möglich. Gesucht wird eine Zweizimmer-Wohnung im Ortskern von Lohmar, die ca. 45 - 60 m² groß ist und im Erdgeschoss liegt oder barrierefrei zu erreichen ist. Ein schöner Balkon oder Terrasse wäre wünschenswert. Schön wären auch ein Stellplatz oder eine Garage sowie ein kleiner Abstell- oder Kellerraum. Die Wohnung kann gerne zum Eigentumserwerb oder auch zur Miete angeboten werden. Wenn Sie oder Ihre Bekannten eine verfügbare Wohnung anbieten können, freuen wir uns auf eine positive Rückmeldung mit weiteren Details zur Wohnung. Ihr Angebot können Sie an christian-sucht-wohnung@feuerwehr-lohmar.de richten oder per Post an Löschzugführung LZ Lohmar, Ostheim-vor-der-Rhön-Straße 1, 53797 Lohmar senden.

