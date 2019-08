POL-GI: Pressemeldungen vom 16.08.2019: 27 - Jähriger nach Attacken in Laubach festgenommen+++Gefährliche Fahrmanöver fuhren zum Unfall mit Verletzten+++Roller und E-Bike entwendet

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen: Kleinlaster aufgebrochen

In Wieseck haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag die Scheibe eines Kleinlasters aufgebrochen und dann aus dem Fahrzeuginneren zwei Elektrowerkzeuge entwendet. Der Wert der Sachen liegt bei etwa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Laubach: 27 - Jähriger nach Schlägen festgenommen

Festgenommen wurde ein 27 - Jähriger Asylbewerber aus Äthiopien am Donnerstag, gegen 23.00 Uhr, in der Innenstadt von Laubach. Offenbar hatte der Verdächtige kurz zuvor in der Bahnhofstraße mehrere PKW angehalten. Am Marktplatz soll er ein Pärchen belästigt haben. Danach soll er einen 19 - Jährigen überraschend attackiert und verletzt haben. Der Verdächtige konnte danach festgenommen werden. Er musste, da er vermutlich erheblich angetrunken war, in eine Ausnüchterungszelle. Die Grünberger Polizei sucht weiter Zeugen des Vorfalls. Insbesondere als Zeugen von Bedeutung ist das Pärchen. Die Personalien dieser beiden Personen stehen bislang nicht fest. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Laubach: Schläge ins Gesicht

Vor einer Gaststätte in der Hungener Straße kam es am späten Donnerstagabend zu einem tätlichen Angriff. Offenbar hatte ein 39 - Jähriger einem 43 - Jährigen massiv mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Zeugen hielten den mutmaßlichen Schläger offenbar von weiteren Attacken ab. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Wettenberg: VW Golf beschädigt

Die Seitenscheibe eines VW Golfs haben Unbekannte am Donnerstag, zwischen 16.30 und 17.30 Uhr, in der Straße Am Augarten in Krofdorf-Gleiberg eingeschlagen. Die Täter erbeuteten dann aus dem Fahrzeuginneren eine Geldbörse und ein Handy. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: E-Bike entwendet

In der Ringallee hatten es Langfinger am Mittwoch, zwischen 17.15 und 18.15 Uhr, auf ein E-Bike abgesehen. Die Diebe beschädigten offenbar das Schloss und nahmen das Rad, das auf dem Parkplatz des Freibades abgestellt war, mit. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Roller entwendet

Ein Roller wurde in der Nacht zum Donnerstag im Schwarzlachweg durch Unbekannte entwendet. Das Kleinkraftrad wurde offenbar am Schloss beschädigt und weggeschoben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Gefährliche Fahrmanöver führen zu Unfall - Schwarze Limousine gesucht

Zwei Verletzte und ein Schaden von etwa 15.000 Euro sind offenbar das Ergebnis eines gefährlichen Fahrmanövers eines Mercedes - Fahrers am letzten Sonntag (10.8.2019, 20.45 Uhr) auf der B 3 bei Gießen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei den Fahrer eines schwarzen Daimlers. An dem neueren Modell der E-Klasse sollen sich Kennzeichen aus Eichstädt mit dem ersten Kürzel EI befunden haben. Der gesuchte rücksichtslose Fahrer soll, so Zeugen, auf der B 3, zwischen dem Gießener Ring und Staufenberg, unterwegs gewesen sein. Dabei soll er mit wesentlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein. Auf diesem Teilstück soll neben dem Daimler auch ein heller Audi gesehen worden sein. Ein Zeuge schilderte, dass es den Eindruck machte, dass der "Audi" und der "Mercedes" sich gegenseitig "jagen" würden. Der Mercedes wechselte wenig später im Baustellenbereich (Einmündungsbereich der A 480 auf die B 3) den Fahrstreifen. Der 45 - Jährige Fahrer eines Toyota musste aufgrund des offenbar rücksichtlosen Fahrmanövers des Mercedesfahrers eine Vollbremsung einleiten. Ein dahinterfahrender 25-Jähriger konnte mit seinem VW offenbar nicht mehr bremsen und fuhr auf den Toyota auf. Bei dem Unfall wurde der 25 - Jährige und eine Mitfahrerin leicht verletzt. Der Schaden liegt bei etwa 13.000 Euro. Der Fahrer des schwarzen Mercedes fuhr dann einfach weiter. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten auffälligen PKW und dessen Fahrweise geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Kradfahrer stürzt und verletzt sich

Offenbar nicht aufgepasst hat eine 23 - Jährige Autofahrerin aus Buseck am Donnerstag, gegen 13.30 Uhr, in der Alten-Busecker-Straße. Die Frau war aus Richtung Stadtmitte unterwegs und sah vermutlich nicht, dass eine vor ihr fahrende 59 - Jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades nach links in die Treiser Straße abbiegen wollte und aufgrund des Gegenverkehrs stehen bleiben musste. Die 23 - Jährige fuhr mit ihrem PKW auf das Krad auf. Die 59 - Jährige stürzte und wurde verletzt. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Unfallflucht auf einem Parkplatz

Bereits am letzten Sonntagvormittag kam es in der Bernhard-Itzel-Straße zu einer Unfallflucht. Dabei wurde ein Opel Karl auf dem Parkplatz eines Altenheims an der linken hinteren Seite beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Verursacher fuhr dann einfach davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

