POL-EU: Suche nach Unfallzeugen: Polizei bittet um Mithilfe - 12-Jährige verletzt

53881 Euskirchen-Stotzheim (ots)

Am Freitag, 14.06.2019, 14.20 Uhr, wurde eine 12-Jährige, als sie die Straße "Adolf-Halstrick-Straße" überqueren wollte, von einem Pkw eines Unbekannten beim Vorbeifahren mit dem Außenspiegel und der Beifahrerseite am linken Unterarm und an den Knien getroffen und verletzt. Der Pkw-Fahrer setzte aber seine Fahrt fort.

Die Polizei Euskirchen sucht nun nach eventuellen Unfallzeugen. Diese werden gebeten, sich zu melden: Telefonisch unter 0 22 51 / 799-476 oder 0 22 51 / 799-0 sowie per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de

