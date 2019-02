Feuerwehr Bochum

FW-BO: 3 PKW`s brennen an einem Autohandel in Wattenscheid

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Heute Abend gegen 21:49 Uhr erreichte ein Anruf die Leitstelle der Feuerwehr Bochum, in dem der Anrufer mitteilte, an einem Autohandel an der Hansatr. würden mehrere PKW´s brennen. Sofort wurden Kräfte der Wachen Wattenscheid, der Innenstadtwache sowie die Löscheinheit Heide alarmiert. Bei Eintreffen stellte die Kollegen fest, dass auf dem Gelände eines Autohandel, 3 Fahrzeuge im Vollbrand standen. Durch die direkt eingeleitete Brandbekämpfung mit drei C-Strahlrohren, konnte ein übergreifen auf weitere Fahrzeuge verhindert werden und der Brand wurde rasch gelöscht. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte vor Ort.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Bochum

E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de

Telefon: +49 (0)234 9254-978

Verfasser: Jörg Stange

http://notfallinfo-bochum.de

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell