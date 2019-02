Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Straßenlaterne umgefahren - Unfallverursacher flüchtig

Hameln (ots)

Am Freitag (08.02.2029) ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Holzminden, an der, nach Angaben einer Zeugin, ein Lkw mit der Aufschrift "Buchbinder" beteiligt war.

Gegen 13.00 Uhr hörte eine 55 Jahre alte Frau einen lauten Knall in ihrem Geschäft an der Straße Tünneckenhagen. Die Holzmindenerin ging auf die Straße und nahm zunächst einen weißen Lkw vor dem Haus Nr.1 und dann eine am Boden liegende Straßenlaterne wahr.

Der Fahrzeugführer des Lkw entfernte sich anschließen in Richtung Hintere Straße, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Den Fahrer konnte die 55-Jährige von ihrem Standort aus nicht sehen. An dem weißen Lkw konnte sie jedoch die Aufschrift "Buchbinder" ablesen.

Die Polizei Holzminden ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht. Möglicherweise handelt es sich bei dem flüchtigen Lkw um ein Anliefererfahrzeug.

Wer hat am Freitag (08.02.2019), gegen 13.00 Uhr, im Bereich Tünneckenhagen, Waren geliefert bekommen, oder kann Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen?

Hinweise nimmt die Polizei Holzminden unter 05531/958-0 entgegen.

