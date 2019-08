Polizei Dortmund

POL-DO: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz der Bundespolizei und des Polizeipräsidiums Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0999 Am gestrigen Tag (29.8.) haben Bundespolizisten und Landespolizisten aus Dortmund im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle in der Dortmunder und Lüner Innenstadt über 130 Personen kontrolliert.

Haupteinsatzort waren die Bahnhöfe / Haltestellen und anliegende Straßen. Gegen 14.40 Uhr fanden die Beamten bei einer Kontrolle eines 18-Jährigen in der Lüner Fußgängerzone zwei Tüten mit 100 Pillen, vermutlich Ecstasy. Es folgten die Sicherstellung der Pillen und eine Strafanzeige.

"Pech" hatte auch ein Dealer im Bereich der Münsterstraße in Dortmund. Diensthund "Basco" entdeckte dort gegen 16 Uhr einen Drogenbunker mit mehreren Verkaufseinheiten Betäubungsmitteln. Als Dealer hat man es nicht leicht, der Hundenase entgeht nichts.

Um 16.30 Uhr fanden die Beamten bei einem 26-Jährigen in der Ferdinandstraße in Lünen augenscheinlich Betäubungsmittel in Form von Marihuana und Amphetamin. Auch hier folgte eine Strafanzeige.

Bei einer Kontrolle zur gleichen Zeit am Dortmunder Hauptbahnhof stellten die Polizisten bei einem 40-Jährigen ebenfalls Betäubungsmittel fest. Anzeige folgt.

Zivile Beamte beobachteten gegen 17.20 Uhr drei Jugendliche in der Lüner Innenstadt bei einem Diebstahl von Sonnenbrillen. Bei der Flucht ließen sie noch weiteres mutmaßliches Diebesgut in Form von Parfüm-Flacons fallen. Ein Täter konnte festgenommen werden. Die Beamten brachten ihn zur Identitätsfeststellung in das Polizeigewahrsam.

