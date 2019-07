Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Pirmasens (ots)

Am Samstag, dem 27.07.2019, wurde in der Winzler Straße in Pirmasens ein 22-Jähriger mit einem PKW einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnte der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Ihn und seine Beifahrerin, die Halterin des PKW war, erwartet deshalb eine Strafanzeige.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell