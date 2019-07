Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rentner von Handwerkern betrogen

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Petersberg- Opfer eines dreisten Betruges wurde ein Rentner aus der Ortschaft Petersberg am vergangenen Freitagmorgen. Handwerker klingelten an seiner Haustür und boten dem Mann eine Sanierung seiner angeblich defekten Regenrinne an. Nach kurzer Zeit forderten die Männer einen vierstelligen Betrag um Baumaterial zu kaufen. Der Mann übergab das Geld und bekam dafür eine Quittung ausgehändigt. Die darauf enthaltenen Angaben stellten sich im Nachhinein jedoch als falsch heraus. Die Handwerker kamen nicht mehr zur Baustelle. Die Polizei empfiehlt dringend, sich nicht auf solche oder ähnliche Haustürgeschäfte einzulassen. Hinweise erbittet die Polizei in Waldfischbach-Burgalben unter Telefon 06333-9270.

Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

Telefon 06333-9270

E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@poilizei.rlp.de





