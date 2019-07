Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an einem PKW

PI Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 26.07.2019, 20.00 Uhr bis Sonntag, den 28.07.2019, 01.00 Uhr kam es in der Johann-Schwebel-Straße in Zweibrücken auf dem Parkplatzgelände der Firma Wolf & Sofky zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Dacia Duster. Hierbei wurde von einem unbekannten Täter die komplette rechte Fahrzeugseite verkratzt. Der Schaden wird auf ca. 900 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Sachbeschädigungen.

