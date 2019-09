Polizei Dortmund

POL-DO: Kind mit Roller von Autofahrer erfasst und verletzt

Dortmund (ots)

Ein Geschwisterpärchen (10 und 11 Jahre) überquerte am vergangen Samstagvormittag (31. August) eine Fußgängerampel an der Heiligegartenstraße / Bornstraße. Der ältere Junge mit seinem Roller wurde von einem Auto erfasst und verletzt.

Wie genau es zu dem Unfall kam und ob der Fahrer des Smart, ein 74-jähriger Dortmunder, den Jungen übersehen hat, ist derzeit noch nicht ganz klar. Laut Zeugen soll die Ampel für Fußgänger grünes Licht angezeigt haben als der Junge mit seinem Roller die Straße von der Mittelinsel aus betreten hat. Der Fahrer des Smart soll zeitgleich von der Bornstraße aus nach links in die Heiligegartenstraße eingebogen sein. Er erfasste den Jungen und lud ihn auf seine Motorhaube auf. Nachdem er zu Boden geschleudert worden war, stand der Kleine auf und ging auf den Gehweg. Seine Schwester blieb unverletzt, hatte das Geschehen aber mitansehen müssen.

Ein Rettungswagen brachte den Jungen in ein Krankenhaus. Die Heiligegartenstraße in Fahrtrichtung Westen wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

