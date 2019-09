Polizei Essen

POL-E: Mülheim: 19-Jähriger von Unbekannten angegriffen und leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45468 Mh.-Altstadt: Ein 19-Jähriger wurde am Samstag, 31. August, von mehreren unbekannten jungen Männern beleidigt und angegriffen. Gegen 2.30 Uhr traf der 19-Jährige auf der Straße Dickswall, in der Nähe der Kreuzung Eppinghofer Straße, auf eine Gruppe von sechs bis acht jungen Männern, von denen ihn mehrere erst beleidigten und dann schlugen. Anschließend floh die Gruppe in Richtung Hauptbahnhof. Die alarmierte Polizei konnte in der Nähe einen 17-Jährigen feststellen, der Verletzungen an der Hand und Blutspritzer auf der Kleidung aufwies. Er wurde zur Polizeiwache gebracht. Die Polizei sucht nun nach den weiteren Tatverdächtigen. Sie sollen etwa 18 Jahre alt und um die 1,80 Meter groß gewesen sein. Laut Angaben des Geschädigten hatten die Schläger schwarze Haare, trugen Kapuzenpullis und sahen "südländisch" aus. Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise zu den Verdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden. /bw

