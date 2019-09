Polizei Essen

POL-E: Essen: Zahlreiche Verletzte nach Unwetter - Konzert am Baldeneysee abgebrochen

Essen (ots)

45133 E.-Bredeney: Am Samstagabend, 31. August, wurden während eines Hiphop-Konzertes am Baldeneysee zahlreiche Konzert-Besucher verletzt. Während eines Unwetters ist gegen 21.20 Uhr ein Teil der Bühne eingestürzt. Dabei wurden nach derzeitigem Stand mehr als 20 Menschen verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Konzert wurde abgebrochen, die etwa 18.000 Besucher mussten das Veranstaltungsgelände verlassen. Sie wurden mit Shuttle-Bussen abtransportiert. Die Polizei hat den Unglücksort beschlagnahmt und Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet. /bw

