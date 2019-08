Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Aufmerksame Anwohnerin informiert Polizei nach mutmaßlichen Wohnmobil-/Wohnwageneinbrüchen - fahndende Beamten nehmen Tatverdächtigen fest

Essen (ots)

45470 MH-Menden/Holthausen: Eine aufmerksame Anwohnerin des Werdener Bergs beobachtete gestern Nacht (29. August) eine Person, die sich an mehreren Wohnmobilen/Wohnwagen an der Reichspräsidentenstraße zu schaffen machte. Sie konnte ebenfalls sehen, wie der Mann Gegenstände in einer Tasche verstaute und daraufhin die Örtlichkeit mit einem Rad verließ. Die 30-jährige Mülheimerin meldete ihre Beobachtungen augenblicklich dem Notruf der Polizei, die sofort mehrere Streifenwagen in Richtung des Tatorts schickte. Anhand der guten Personenbeschreibung konnte ein Streifenwagenteam den verdächtigen Mann (39) im Nahbereich anhalten und kontrollieren. In seiner Tasche befanden sich neben Einbruchswerkzeug auch Gegenstände, die eindeutig einem der Wohnmobilbesitzer zugewiesen werden konnten. Zudem entdecken die Beamten eine als Taschenlampe getarnten Elektroimpulswaffe sowie eine kleine Menge Betäubungsmittel. Der polizeibekannte Verdächtige brach nach derzeitigem Ermittlungsstand in drei Fahrzeuge ein. Er wurde festgenommen und soll, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, heute dem Haftrichter vorgeführt werden. (ChWi)

