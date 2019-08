Polizei Essen

POL-E: Essen: Rollerfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Bei einem Auffahrunfall am Dienstag, 27. August, auf der Gildehofstraße wurde ein Rollerfahrer schwer verletzt. Gegen 10.35 Uhr kam es an der Einmündung Gildehofstraße/Am Handelshof zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. An einer Rot zeigenden Baustellenampel fuhr der 53-jährige Fahrer eines Lieferwagens auf einen vor ihm wartenden Rollerfahrer auf. Der 26 Jahre alte Fahrer des Motorrollers stürzte und prallte gegen den Lieferwagen. Sein Roller wurde gegen den davor stehenden Seat einer 32-Jährigen geschoben. Der Rollerfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim Verkehrskommissariat 1 zu melden. /bw

