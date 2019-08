Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsdiebstahl in Tagungshaus

Waldfischbach-Burgalben (ots)

In der Nacht von Freitag, den 09.08.19, auf Samstag, den 10.08.19, brachen Diebe in das Tagungshaus des Geistlichen Zentrum Maria Rosenberg ein. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten der Rezeption. Dort wurden Schubladen aufgehebelt und durchwühlt. Weiterhin wurden Zugangstüren zu weiteren Büros aufgebrochen. In diesen Büros wurden Schubladen und Schränke durchwühlt und beschädigt. Im Vergleich zu den hohen verursachten Sachschäden konnten die Diebe nur eine geringere Summe Bargeld entwenden. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

