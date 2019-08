Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung durch Graffiti

Steinalben (ots)

In der Nacht vom 09.08.19 auf den 10.08.19 besprühten Unbekannte in Steinalben in der Lindenstraße, Ecke Bergstraße einem Brückenpfeiler mit einem Logo in bunter Farbe. Dieses Logo wurde auch in der Friedhofstraße auf Glascontainer und einen Altkleidercontainer aufgesprüht. Die Polizei bittet Zeugen sich zu melden.

Rückfragen bitte an:





Polizeidirektion Pirmasens

Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

Telefon: 06333 / 9270

E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell