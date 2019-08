Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gefährliche Körperverletzung auf Dorffest

Geiselberg (ots)

Am 11.08.19 gerieten gegen 00:10 Uhr auf dem Dorffest in Geiselberg ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger alkoholisiert in Streit. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung, welche mit einem Schubs begann und bis zum Schlagen mit einer abgebrochenen Flasche führte, wurden beide Beteiligte verletzt und mussten durch den Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gefahren werden. Gegen beide Schläger wurden Strafverfahren eingeleitet.

