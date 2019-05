Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Bremse blockiert

Edesheim (ots)

Weil die Bremse blockierte und sie dabei die Kontrolle über ihr Zweirad verlor, stürzte am Montagmittag in der Staatstraße eine 35-jährige Hondafahrerin. Sie verletzte sich am linken Arm und musste ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. An ihrem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

