Polizei Essen

POL-E: Essen: Mutmaßlicher Räuber kurz nach Tat festgenommen

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Gestern am späten Abend (27. August, 22:15 Uhr) wurde an der Viehofer Straße ein 16-jähriger Jugendlicher von einem 30-Jährigen ausgeraubt - der Täter konnte kurze Zeit später bei einer Nahbereichsfahndung festgenommen werden. Der 30-Jährige soll den Jugendlichen zunächst geschlagen und dann aufgefordert haben, ihm Schuhe und Schmuck auszuhändigen. Anschließend soll er ihn mit einer Bierflasche bedroht und vertrieben haben. Kurz darauf traf der 16-Jährige zufällig auf eine Fußstreife der Polizei - diese konnte den 30-Jährigen am Viehofer Platz festnehmen, Schuhe und Schmuck hatte der mutmaßliche Räuber bei sich. Der 30-Jährige ist ohne festen Wohnsitz und bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten, unter anderem wegen Diebstahls, räuberischer Erpressung und Betäubungsmitteldelikten. Er wurde heute Nachmittag bereits einem Haftrichter vorgeführt und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft./ SyC

