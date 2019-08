Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Brand in Industriebetrieb

Brilon (ots)

In Brilon-Hoppecke kam es am Samstagmorgen in einem Industriebetrieb zu einem Brand in einem Silo. Die Feuerwehren aus Brilon und Marsberg wurden zur Brandbekämpfung eingesetzt. Die L870 war im Bereich Hoppecke während der Löscharbeiten gesperrt. Die Polizei wird die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen, sobald der Brandort betreten werden kann. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Zu einer Gefährdung der Bevölkerung durch giftige Dämpfe kam es nicht. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (AS)

