Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: PKW-Fahrerin schwer verletzt

Meschede (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr eine 38-jährige PKW-Fahrerin die L541 von Meschede-Berge in Fahrtrichtung Wenholthausen. Sie geriet mit dem PKW auf die Gegenfahrbahn und stieß mit der linken Seite des PKW gegen die Leitplanke. Der PKW streifte einige Meter entlang der Leitplanke. Dann drehte er sich und kam mit der Front in Richtung Berge zum Stehen. Die Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankhaus transportiert. Der Sachschaden beträgt 6000 Euro. (AS)

