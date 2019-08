Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer schwer verletzt

Schmallenberg (ots)

Eine größere Gruppe Motorradfahrer befuhr am Freitagnachmittag die Bödefelder Straße von Bad Fredeburg in Fahrtrichtung Rimberg. Auf einer geraden Strecke blockierte das Hinterrad eines 47-jährigen Fahrers. Er stürzte auf die linke Seite und verletzte sich dabei schwer. Er wurde einem Krankenhaus zugeführt. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt 500 Euro. (AS)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell