Polizei Essen

POL-E: Essen: Mehrere Ladendiebe festgenommen - zwei Verdächtige leisteten Widerstand

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern/45356 E.-Bergeborbeck: Die Polizei hat am Donnerstag, 29. August, mehrere Ladendiebe festgenommen. Gegen 14.25 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv einen 19-jährigen Mann und eine 19-jährige Frau beim Diebstahl eines Parfüms. In einem Warenhaus am Limbecker Platz hatten die beiden Ladendiebe das Sicherheitsetikett von dem Parfüm entfernt und die Flasche in eine Tasche gesteckt. Der Ladendetektiv konnte den Diebstahl beobachten und die Polizei alarmieren. Da der junge Mann keinen festen Wohnsitz hat, wurde er im Rahmen des Beschleunigten Verfahrens vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Ebenfalls festgenommen wurde ein 35-Jähriger nachdem er gegen 20.50 Uhr aus einem Supermarkt an der Alten Bottroper Straße mehrere Schokoladen-Produkte gestohlen hatte. Der Mann wollte die Kasse passieren, ohne die Schokolade zu bezahlen, die er zuvor in eine Tüte gesteckt hatte. Der Kassiererin fiel das Diebesgut in der Tüte auf und sie sprach den Mann darauf an. Nach kurzer Diskussion rannte der 35-Jährige plötzlich los und versuchte zu fliehen. Vor dem Laden versuchte ein Zeuge, den Flüchtenden aufzuhalten. Dieser wehrte sich jedoch und schlug und trat den 51-jährigen Zeugen. Dabei ließ er die Einkaufstasche mit der gestohlenen Schokolade fallen und rannte anschließend weiter in Richtung Cathostraße. Dort konnten alarmierte Polizisten den Mann festnehmen, obwohl dieser sich gegen die Festnahme wehrte. Widerstand leistete auch ein 45-Jähriger, der gegen 8 Uhr mehrere Packungen Kaffee aus einem Geschäft am Willy-Brandt-Platz gestohlen hatte. Auch er wurde beim Diebstahl beobachtet und von einer Zeugin darauf angesprochen und festgehalten. Der Mann riss sich jedoch los und versuchte zu fliehen. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes konnten den 45-Jährigen jedoch festhalten und der Polizei übergeben. Da der Mann bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde er vorläufig festgenommen. Als er von der Polizeiwache Mitte zum Polizeigewahrsam gebracht werden sollte, leistete der Essener Widerstand und versuchte sich loszureißen. /bw

