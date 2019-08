Polizei Essen

POL-E: Essen: Fahndung nach Trickdiebstahl - Verdächtige flüchtig

Essen (ots)

45139 E.- Huttrop: Eine unbekannte Frau verschafft sich im Bereich des Bolckendyck mit einem Trick Zugang zu einer Wohnung und entwendet eine Bankkarte und etwas Kleingeld.

Am Donnerstagmorgen, 29. August, öffnete die 84-jährige Geschädigte einer Frau die Tür. Die Frau bat um ein Glas Wasser. Während die Geschädigte der Bitte nachkam, bewegte sich die Unbekannte in der Wohnung. Die Geschädigte bemerkte die Frau erst wieder im Wohnzimmer an ihrer Kommode und forderte die Frau auf die Wohnung zu verlassen. Sie kam der Aufforderung nach und verließ die Wohnung in unbekannter Richtung. Später stellte die Geschädigte fest, dass aus der Kommode eine Geldkarte und etwas Kleingeld entwendet wurden. Die Unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben: schulterlanges, dunkelblondes Haar, blaue Kleidung und "dick". Sie sprach akzentfrei Deutsch. Ihre Polizei empfiehlt: Seien Sie steht's misstrauisch. Öffnen Sie die Haus- oder Wohnungstür nicht, wenn unbekannte Menschen geklingelt haben. /StG

