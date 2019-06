Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Unfallfahrer haut ab

In Biberach beschädigte am Pfingstsonntag ein unbekannter Fahrer ein parkendes Auto

Ulm (ots)

Am Pfingstsonntag beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker im Zeitraum von 06.30 Uhr bis 14.30 Uhr in der Königsbergalle 2 einen geparkten Mercedes Benz. Der schwarze Mercedes parkte auf dem Parkplatz des Bürgerturms und wurde am hinteren linken Stoßstangeneck beschädigt. Der unbekannte Fahrer ließ Reparaturkosten in Höhe von rund 1000 Euro zurück. Das Verursacherfahrzeug dürfte ebenfalls beschädigt worden sein.

Die Beamten des Polizeireviers Biberach nahmen die Unfallermittlungen auf. Zeugen zum Unfall werden gebeten, sich beim Polizeirevier Biberach unter 07351-4470 zu melden.

+++++++++++++++++++ (1081876) Polizeiführer vom Dienst/Pick, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

