POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Gasthaus - Erfolgreiche Verkehrskontrolle - Geparkten VW beschädigt - Verkehrsunfälle

Crailsheim: Unfall beim Ausparken

Aus einer Parklücke wollte am Mittwoch um 18:40 Uhr ein 50-jähriger VW Bus-Fahrer auf die Ellwanger Straße ausfahren. Hierbei übersah er einen dahinter stehenden Audi A6 und kollidierte mit diesem. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Schwäbisch Hall: Zwei Auffahrunfälle innerhalb 30 Minuten

Innerhalb 30 Minuten ereigneten sich am Mittwoch im Langen Graben zwei Auffahrunfälle. Zunächst fuhr um kurz vor 18 Uhr ein 31-jähriger Ford-Lenker auf einen stehenden Mercedes-Benz auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Knapp dreißig Minuten später fuhr eine 24-jährige Opel-Fahrerin auf einen VW Golf auf. Hier wird der Schaden auf etwa 1200 Euro geschätzt.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Überholen

Am Mittwoch um kurz nach 12 Uhr befuhr ein 23-jähriger BMW-Fahrer die Alte Reifensteige in Richtung Reifenhofstraße. Unmittelbar vor der Reifenhofstraße wollte der BMW-Lenker einen vorausfahrenden VW Passat überholen, da er fälschlicherweise davon ausging, dass dieser am rechten Fahrbahnrand anhalten möchte, da er seine Geschwindigkeit reduzierte. Beim Widereinscheren kollidierte der BWM mit dem VW. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Gerabronn: Erfolgreiche Verkehrskontrolle

Bei einer Verkehrskontrolle in der Schillerstraße wurde am Mittwoch um 23:25 Uhr eine 55-jährige Fahrzeugführerin kontrolliert, die mit über 2,7 Promille am Straßenverkehr teilnahm. Zunächst wurde ihr Führerschein beschlagnahmt, anschließend wurde in einem Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt.

Crailsheim: Geparkten VW beschädigt

An einem VW Passat, der vom 02.09. bis zum 17.09.19 in der Krackerstraße abgestellt war, wurde das hintere rechte Rücklicht eingeschlagen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Gerabronn: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken aus einem Parkplatz in der Goethestraße übersah am Mittwoch um 17:30 Uhr ein 67-jähriger Renault-Lenker einen vorbeifahrenden VW Polo und kollidierte mit diesem. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Crailsheim: Radfahrer übersehen

Am Mittwoch um 16:30 Uhr wollte eine 55-jährige Dacia-Lenkerin von der K2655 aus Beuerlbach kommend, nach rechts auf die K2659 in Richtung Satteldorf einfahren. Hierbei übersah sie einen 59-jährigen Radfahrer, welcher auf dem Radweg aus Richtung Satteldorf kommend die K2655 überqueren wollte. Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Stimpfach: Einbruch in Gasthaus

Zwischen Dienstag und Mittwoch wuchtete ein bislang unbekannter Einbrecher ein Fenster einer Gaststätte in der Rotstraße auf und stieg über die Küche in die Räumlichkeiten ein. Im Thekenbereich entwendete er aus einem Bediengeldbeutel etwa 100 Euro Bargeld. Anschließend verließ er die Gaststätte über Fenster im Gastraum. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Fichtenau unter der Rufnummer 07962 / 379 entgegen.

Gaildorf: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch um 14:50 Uhr wollte eine 79-jährige Opel-Fahrerin von der Straße Im Wiesengrund nach links auf die Gaildorfer Straße in Richtung Gaildorf abbiegen. Hierbei übersah sie eine auf der Gaildorfer Straße fahrende 25-jährige Audi-Lenkerin und kollidierte mit diesem Fahrzeug. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

