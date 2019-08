Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Frau bei Unfall leicht verletzt

Northeim (ots)

NÖRTEN-HARDENBERG (GKo) Norten-Hardenberg, Lange Straße, Einmündung B3, 02.08.2019, 13:30 Uhr. Am Freitag Mittag, gegen 13:30 Uhr kam es in Nörten Hardenberg an der Einmündung Lange Straße/B3 zu eiem Auffahrunfall. Eine 71jährige Nörtenerin hielt verkehrsbedingt an der Einmündung. Eine 28jährige Northeimerin erkannte dies zu spät und fuhr auf das vor ihr stehende Fahrzeug auf. Durch den Aufprall wurde der Airbag im Fahrzeug der Northeimerin ausgelöst. Dieses verursachte bei der Frau leichte Hautabschürfungen. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall leicht beschädigt. Nach Unfallaufnahme durch die Polizei konnten die Beteiligten ihre Fahrt fortsetzen.

