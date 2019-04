Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Männer nach Taschendiebstahl gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Donnerstag, 4. April, gegen 11.45 Uhr, wurde einer 52-Jährigen in einem Supermarkt an der Rautenstrauchstraße das Portemonnaie gestohlen. Als die Hammerin das Geschäft verließ, wurde sie von zwei Unbekannten angerempelt. Später stellte sie den Verlust ihrer Geldbörse fest. Die beiden Unbekannten sind etwa Mitte bis Ende 20 Jahre alt, zirka 1,70 bis 1,80 Meter groß und haben eine dunkle Hautfarbe. Einer hatte kurze, krause, schwarze Haare, der Andere schwarze, gewellte und etwa schulterlange Haare. Letzterer trug einen Dreitagebart und ein auffälliges orangenes Oberteil unter einer dunklen Jacke. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

