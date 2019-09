Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mehrere Unfälle

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Autofahrer bei Auffahrunfall verletzt

Ein 59 Jahre alter Mitsubishi-Fahrer übersah am Donnerstag, gegen 16:45 Uhr beim Befahren der Talstraße den VW eines 19-jährigen Mannes und fuhr diesem auf. Der VW wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den davor stehenden Skoda einer 24-Jährigen aufgeschoben. Der VW-Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt. Der Mitsubishi und der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Korb: Wildunfall

Rund 6000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Wildunfall am Freitag, kurz nach 4 Uhr auf der Matreier Straße. Wenige Meter nach dem Wanderparkplatz Hanweiler Sattel querte ein Reh die Fahrbahn, dieses wurde von einem 50 Jahre alten Mercedes-Fahrer erfasst. Das Reh erlag seinen Verletzungen.

Schorndorf: Unfallflucht

Zwischen Dienstagabend, 22 Uhr und Mittwochmorgen, 9:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Bismarckstraße einen geparkten Pkw der Marke Mini und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Mini wurde im Frontbereich beschädigt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Rudersberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 12 Uhr wurde ein Opel, der auf einem Parkplatz im Kirchenackerweg abgestellt war, von einem unbekannten Autofahrer beschädigt. Am Opel entstanden ca. 1500 Euro Sachschaden. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher werden erbeten an das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040.

Fellbach: Seniorin verursacht Unfall

Eine 80 Jahre alte Hyundai-Fahrerin verursachte am Donnerstag, kurz nach 15 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ca. 10.000 Euro Sachschaden entstanden. Die Seniorin wollte mit ihrem Pkw im Kreisverkehr von der Kappelbergstraße in Richtung Burgstraße abbiegen. Hierbei überfuhr sie zunächst die Verkehrsinsel und prallte anschließend mit dem Dacia einer 53-jährigen Frau zusammen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, verletzt wurde aber zum Glück niemand.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 17 Uhr einen in der Alten Esslinger Straße abgestellten Pkw der Marke Daimler und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Daimler beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Fellbach, Tel. 0711 57720.

Backnang: Auffahrunfall

Ein 28 Jahre alter Audi-Fahrer bemerkte am Donnerstagabend, gegen 21:20 Uhr in der Heinrich-Hertz-Straße zu spät, dass der vor ihm fahrende 29-jährige VW-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Beim Zusammenstoß zwischen den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Mannenberg: Von Fahrbahn abgekommen

Gegen 23:45 Uhr kam der Fahrer eines VW am Donnerstag auf der Kreisstraße 1883 zwischen Lutzenberg und Mannenberg nach rechts von der Fahrbahn ab, schanzte über die Leitplanke und stürzte einen Hang hinunter. Als kurz darauf eine Streife am Unfallort eintraf, wurde ein 20 Jahre alter Mann, der schwere Verletzungen aufwies, in der Nähe des Unfallortes angetroffen. Die Ermittlungen, ob es sich hierbei auch um den Fahrer und Unfallverursacher handelt, laufen. Der junge Mann wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

