POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch in Wohnung & Sachbeschädigungen

Rems-Murr-Kreis (ots)

Fellbach: Wertgegenstände aus Wohnung entwendet

In der Nacht zum Freitag verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zugang zu einer Wohnung in der Esslinger Straße. Dort durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und öffneten gewaltsam einen Tresor. Entwendet wurden diverse Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges bemerkt haben und Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 in Verbindung zu setzen.

Weinstadt: Mehrere Sachbeschädigungen

Zwischen Montagnachmittag, 15 Uhr und Mittwochnachmittag, 15 Uhr wurden im Garten der Sinne in der Straße Am Kräutergarten mehrere Gegenstände, u.a. ein massiver Granittisch, beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Im nur unweit entfernt gelegenen Bewegungsparcours Weinstadt (es handelt sich hierbei um eine Art Outdoor-Fitnessplatz mit Allwettergeräten für Menschen jeden Alters) wurden mehrere Trainingsgeräte beschädigt. Der hier entstandene Sachschaden wird auf über 5000 Euro beziffert. Der Schaden wurde am Mittwochvormittag bemerkt, ein genauer Tatzeitraum ist bislang nicht bekannt. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Polizeiposten Weinstadt sucht nun Zeugen zu den beiden Vorfällen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 65061 oder direkt beim Polizeiposten zu melden.

