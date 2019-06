Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Gaststätte - Täter entwenden Tresor

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Walbecker Straße 23.06.2019, 23.00 Uhr - 14.06.2019, 09.00 Uhr

Ein Einbruch in ein Lokal in der Walbecker Straße ereignete sich in der Nacht zum Freitag. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Donnerstagabend 23.00 Uhr bis Freitagmorgen 09.00 Uhr. Ein Lieferant hatte den Einbruch bemerkt, die Polizei und die Besitzer alarmiert. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen gelangten die Täter auf die von der Straße abgelegene Gebäudeseite. Hier öffneten sie gewaltsam ein Fenster und drangen in das Innere des Lokals ein. Einen hier aufgefundenen Tresor entwendeten sie nebst Inhalt. Was sich alles in dem entwendeten Tresor befand und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben. Die Ermittler schließen ebenso nicht aus, dass die Einbrecher mit einem Fahrzeug unterwegs waren, um ihre Beute abtransportieren zu können. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat am Ludgerihof unter der Rufnummer 05351/521-0 entgegen.

